Мілевський буде відбирати гравців для збірної України з мініфутболу на чемпіонат світу

Артем Мілевський став гравцем збірної України з мініфутболу. Він планує виступити на чемпіонатах Європи та світу. При цьому він матиме право вибирати гравців до команди.

Відбір до збірної

Збірна України з мініфутболу у 2022 році планує зіграти на трьох турнірах. Перший з них – чемпіонат Європи.

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Поки триває відбір до команди. В кінці березня відбудуться відбіркові турніри у містах і регіонах, а фінальні матчі відбудуться у Києві. У підсумку головний тренер збірної України Едуард Цихмейструк сформує склад збірної.

При цьому право вибору гравців до команди матиме й Артем Мілевський.

"Наскільки я знаю, Мілевський також матиме право голосу при виборі футболістів. Мілевський буде одним з тих, хто буде оцінювати гравців", – розповів ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

Варто відзначити, що мініфутбол та футзал – це різні види спорту. У мініфутбол грають на натуральній або штучній траві. Окрім того, у мініфутбол можуть грати команди, складом від п'яти до восьми гравців (залежно від розмірів поля), на відміну від футзалу, у який грають дві команди по п'ять осіб, враховуючи воротаря.

Окрім того, є збірна України з футзалу, яка на чемпіонату Європи 2022 дійшла до півфіналу. А самі футзалісти грають у професійних клубах

За збірні з мініфутболу доволі часто грають колишні футболісти. Такі є і в збірній України – Олександр Романчук, Микола Іщенко чи то ж Артем Мілевський.

Після чемпіонату Європи команда планує виступити на турнірі в Києві та відправитися на чемпіонат світу.