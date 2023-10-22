"Стара синьйора" пригадала молодість: Ювентус переміг Мілан та наблизився до лідерства – відео

Ювентус продовжує набирати оберти. Прагматичний футбол туринців приносить їм результат.

Мілан – Ювентус 0:1

Гол: Локателлі, 63

Мілан та Ювентус провели зустріч в рамках 9-го туру Серії А, переможцями з якої вийшла "стара синьйора". "Росонері" дали нагоду прямому конкуренту наблизитись до себе, пише 24 Канал.

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З холодною головою

Ювентус продовжує повертатись у свою звичну форму, нав'язуючи командам із вершини турнірної таблиці боротьбу за чемпіонство, а от Мілан все ж вкотре намагається забрати Скудетто до своїх рук. Один із ключових поєдинків чемпіонату, котрий в подальшому може вирішити долю тотального тріумфатора в Серії А, обіцяв бути запеклим, проте команди продемонструвати не найвидовищніший матч.

Стартові склади команд / Flashscore

У першому таймі команди на двох продемонстрували всього один удар у ствір воріт, котрий організували "росонері". Найцікавішим моментом у першій 45-хвилинці стало вилучення Тіава, котре виявилось першим з 1988-го року у зустрічах між Міланом та Ювентусом.

Завдяки червоній картці "червоно-чорних" другій половині зустрічі "стара синьйора" активувалась. Зокрема, гол туринського колективу прийшов на 63-ій хвилині матчу, котрий у свій актив записав Локателлі. Щоправда після удару півзахисника Ювентуса, м'яч відрикошетив під захисника суперника, дизорієнтувавши голкіпера Мілану. Туринці провели показовий другий тайм, що не дозволило "росонері" відквитати бодай один м'яч.

Відео голу:

Таким чином, Ювентус мінімально долає Мілан, що принесло "червоно-чорним" першу поразку за вісім місяців на домашньому стадіоні "Сан-Сіро" в рамках Серії А, а "старій синьйорі" – 5 суху перемогу в чемпіонаті Італії цього сезону. Туринці вийшли на третє місце (21 очко), а міланці залишились на другому (22 пункти). У італійські першості лідирує Інтер (23 бали).