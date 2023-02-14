Мілан – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Мілан та Тоттенхем першими зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Їх матч відбудеться у вівторок, 14 лютого. Початок о 22:00. Онлайн-трансляція матчу Мілан – Тоттенхем доступна на сайті 24 каналу.

Мілан та Тоттенхем зуміли не без проблем подолати груповий етап Ліги чемпіонів. "Шпори" ще й зуміли посісти перше місце завдяки перемозі в останньому турі над Марселем. Хоча тоді команда по ходу зустрічі програвала, і якби матч так і закінчився, то лондонський клуб залишився б без плей-офф Ліги чемпіонів.

До теми Рятуватимуться Лігою чемпіонів від ганьби в чемпіонаті: Мілан та Тоттенхем зіграють в 1/8 фіналу

Мілан теж лише в останньому матчі встиг "застрибнути в останній вагон" плей-офф Ліги чемпіонів, коли вдома обіграв Зальцбург. Хоча вони й так випереджали суперника на одне очко в турнірній таблиці, тому важливо було просто не програти.

І тепер 14 лютого 2023 року саме вони й відкриють "єврокубкову весну" (разом з ПСЖ та Баварією, які паралельно проведуть свій матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів).

Онлайн-трансляція матчу Мілан – Тоттенхем доступна на сайті 24 каналу в цій новині.

Мілан – Тоттенхем онлайн