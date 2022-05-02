Мілан пригадав переможний гол Шевченка, який привів до чемпіонства: пам'ятне відео
Джерело:твітер Мілана
Андрій Шевченко понад 8 років своєї кар'єри віддав Мілану. Рівно 18 років тому володар "Золотого м'яча" привів "россонері" до чергового чемпіонства у Серії А.
Добре пам'ятають гру Шевченка
2 травня 2004 року колишній наставник збірної України провів один із своїх важливих голів за Мілан. Андрій Шевченко ударом головою привів "россонері" до 17-го в історії клубу чемпіонства.
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Тоді у вирішальному матчі український форвард відзначився у воротах Роми та зробив рахунок зустрічі 1:0. Із того часу минуло вже аж 18 років, але Мілан й досі вдячний Шевченку за віддані сили та допомогу.
Італійський гранд, який захопив лідерство Серії А у сезоні-2021/2022, опублікував відео м'яча українця на своїй сторінці у твітері.
Відео пам'ятного голу Шевченка за Мілан
Кар'єра Шевченка у Мілані
- Український нападник двічі повертався до клубу з Мілана. У 1999 році Шевченко переїхав в Італію, покинувши рідне київське Динамо.
- Українець віддав італійському клубу 7 років, а вже у 2006-му одягнув футболку англійського Челсі.
- Після двох років у Лондоні Шевченко повернувся у Мілан, але вже на правах оренди (28 серпня 2008-го по 30 червня 2009-го).
- З "россонері" здобув 5 трофеїв.