Мілан пригадав переможний гол Шевченка, який привів до чемпіонства: пам'ятне відео

2 травня 2022 , 19:59
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Джерело:

твітер Мілана

Андрій Шевченко понад 8 років своєї кар'єри віддав Мілану. Рівно 18 років тому володар "Золотого м'яча" привів "россонері" до чергового чемпіонства у Серії А.

Добре пам'ятають гру Шевченка

2 травня 2004 року колишній наставник збірної України провів один із своїх важливих голів за Мілан. Андрій Шевченко ударом головою привів "россонері" до 17-го в історії клубу чемпіонства.

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Тоді у вирішальному матчі український форвард відзначився у воротах Роми та зробив рахунок зустрічі 1:0. Із того часу минуло вже аж 18 років, але Мілан й досі вдячний Шевченку за віддані сили та допомогу.

Італійський гранд, який захопив лідерство Серії А у сезоні-2021/2022, опублікував відео м'яча українця на своїй сторінці у твітері.

Відео пам'ятного голу Шевченка за Мілан

Кар'єра Шевченка у Мілані

  • Український нападник двічі повертався до клубу з Мілана. У 1999 році Шевченко переїхав в Італію, покинувши рідне київське Динамо.
  • Українець віддав італійському клубу 7 років, а вже у 2006-му одягнув футболку англійського Челсі.
  • Після двох років у Лондоні Шевченко повернувся у Мілан, але вже на правах оренди (28 серпня 2008-го по 30 червня 2009-го).
  • З "россонері" здобув 5 трофеїв.
Автор: Софія Кулай