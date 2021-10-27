Мілан повторив унікальний клубний рекорд, який тримається вже 67 років

Італійський Мілан 26 жовтня приймав Торіно у Серії А. "Россонері" мінімально обіграли суперника та повторили клубний рекорд.

Гол, який дозволив повторити рекорд

Гол Олів'є Жиру на 14-й хвилині матчу приніс перемогу Мілану над Торіно. Це взяття воріт дозволило команді повторити клубний рекорд, який був встановлений ще 67 років тому.

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За стартових 10 турів "россонері" здобули 9 перемог та одного разу зіграли внічию з Ювентусом (1:1). Підопічні Стефано Піолі поки що не знають смаку поразок у сезоні-2021/2022 Серії А.

Востаннє так класно розпочинав сезон Мілан ще у далекому сезоні-1954/1955. Однак справи у клуб так добре йдуть лише у внутрішньому чемпіонаті. У єврокубках лідер Серії А жодного разу не перемагав за перші три тури. Клуб із нулем в активі замикає групу В.

Найближчий конкурент Наполі поступається Мілану в італійському чемпіонаті трьома очками.

Свій наступний матч Мілан зіграє на виїзді проти Роми. Поєдинок відбудеться 31 жовтня.