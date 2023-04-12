Мілан – Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

В цьому сезоні у чвертьфінал Ліги чемпіонів вийшло одразу три італійські клуби. І два з них зіграють один проти одного на цій стадії турніру. 12 квітня Мілан та Наполі проведуть перший матч. Онлайн-трансляція матчу Мілан – Наполі доступна на сайті 24 каналу.

В історії Ліги чемпіонів тричі італійські клуби грали один проти одного на стадії плей-офф. І у всіх трьох випадках однією з команд був саме Мілан. При цьому "россонері" кожен раз проходили свого суперника (один раз це було у фіналі та принесло їм перемогу).

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А от для Наполі це перший вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. До цього команди тричі зупинялася на стадії 1/8 фіналу. А ще тричі не змогла вийти з групи (у сезоні 2017/2018 команда посіла третє місце у квартеті, де одним із суперників був Шахтар).

2 квітня команди зустрілися в рамках чемпіонату Італії в Неаполі. І там Мілан розгромив суперника – 0:4. Хоча в першому колі Наполі переміг на виїзді.

Важливим моментом є те, що Наполі втратив свого нападника Віктора Осімхена. Він отримав травму в розташуванні збірної, і вже пропустив два матчі команди (у тому числі й проти Мілана в чемпіонаті). Він в цьому сезоні провів 29 матчів, в яких забив 25 голів та віддав 5 результативних передач.

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Матч Мілан – Наполі розпочнеться о 22:00. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Мілан – Наполі.

Мілан – Наполі онлайн