Фонсека ризикує покинути Мілан: між головним тренером та легендою клубу стався конфлікт

Паулу Фонсека прийшов у Мілан влітку 2024 року на зміну Стефано Піолі. Португальський спеціаліст невдало розпочав новий клубний сезон з "росонері".

Після приходу Паулу Фонсеки до "червоно-чорних" на новспеченого наставника команди покладали великі надії, але результати на старті сезону незадовільні. Наразі майбутнє португальця у клубі під питанням, про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Конфлікт Ібрагімовіча та Фонсеки в Мілані

Повідомляють, що керівництво клубу може звільнити Паулу Фонсеку з посади головного тренера, якщо команда програє у наступній грі – 22 вересня у дербі з Інтером. Боси "росонері" незадоволені результатами на старті нового сезону.

Контракт Паулу з Міланом дійсний до літа 2027 року, але Фонсека ризикує не допрацювати його.

На чолі з португальським фахівцем Мілан зіграв 5 матчів, здобувши, лише одну перемогу. "Червоно-чорні" за п'ять турів Серії А мають всього 5 очок, а також стартували з домашньою поразки у Лізі чемпіонів від Ліверпуля – 1:3.

Окрім цього, у Фонсеки стався конфлікт із легендою клуба Златаном Ібрагімович. Ексфорвард "росонері" декілька разів поставив під сумнів авторитет португальського тренера.

До слова. Паулу Фонсека відомий тренер в України через роботу в Шахтарі. Португальський спеціаліст працював у донецькому клубі з 2016 по 2019 рік.

Шведський ексфутболіст збирав футболістів без тренера та заявляв, що він головний у команді, а не Фонсека. До того ж розпитував про відносини гравців команди із португальським спеціалістом.