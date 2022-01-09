Мілан мчить до чемпіонства: "россонері" розгромили Венецію в Серії А – відеоогляд

Мілан після серії невдач здобув третю поспіль перемогу в італійській Серії А. Цього разу "россонері" на виїзді обіграли Венецію у 21-у турі Серії А.

Венеція – Мілан 0:3

Голи: Ібрагімович, 2, Ернандес, 48, 59 (пен.)

Вилучення: Свобода, 58 (Венеція)

Дивіться також Барселона у меншості втратила перемогу над Гранадою, не зумівши піднятись у топ-3: відео голів

Поєдинок надзвичайно вдало розпочався для гостей, адже провал Венеції в оборонці закінчився голом Златана Ібрагімовича на другій хвилині гри. Швед забиває голи кожен рік з 1999-го.

"Россонері" мали чимало моментів у першому таймі, щоб збільшити свою перевагу. Проте другий гол вболівальники у Венеції побачили тільки в другому таймі.

Тео Ернандес продерся у штрафний суперника й попри опір захисника прошив голкіпера. А через 11 хвилин лівий захисник Мілана встановив підсумковий результат.

Захисник господарів Свобода отримав вилучення за гру рукою у штрафному, а Мілан – право на пенальті. Саме Ернандес і реалізував удар з позначки.

Венеція – Мілан 0:3 відеоогляд



Завдяки перемозі Мілан набрав 48 очок та очолює турнірну таблицю Серії А. Інтер відстає на два очки, але має дві гри в запасі.