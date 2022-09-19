Миколенко зачарував фанатів милим вчинком під час вшанування пам'яті королеви Єлизавети II

Український захисник Віталій Миколенко стає одним з лідерів англійського Евертона. Цього разу він відзначився вчинком, який не залишився без уваги вболівальників команди.

Матч між Евертоном та Вест Хемом відбувся в неділю, 18 вересня. Це був перший матч для команд в чемпіонаті Англії після смерті королеви Єлизавети II. Тож перед початком матчу відбулася церемонія вшанування пам'яті.

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На поле разом з футболістами вийшли й діти. І біля гравців Евертона стояли хлопчик та дівчинка. Однак погода на стадіоні була доволі прохолодною. Тож Миколенко єдиний з футболістів зняв свою куртку, щоб одягнути на дівчинку. Чим викликав ще більше захоплення у вболівальників команди.

Сам матч закінчився перемогою Евертона, яка стала для "ірисок" першою в сезоні. До цього чотири матчі поспіль команда з Ліверпуль зіграла внічию, а перед тим двічі програла.

Миколенко у цьому матчі здійснив 5 відборів, 2 перехоплення, 2 вибивання, виграв 5 дуелей (з шести), а також завдав один удар.