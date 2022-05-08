Миколенко забив дебютний гол за Евертон: відео удару

У матчі 36-го туру чемпіонату Англії грають Лестер та Евертон. Мерсисайдцям потрібна перемога, щоб вибратися з зони вильоту.

Дебютний гол Миколенка

У рамках 36-го туру чемпіонату Англії Лестер прийме Евертон на Кінг Пауер Стедіум. У стартовому складі гостей на цей поєдинок вийшов українець Віталій Миколенко, пише 24 канал.

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Миколенко забив гол в гостьовому матчі. Українець відкрив рахунок на 6-й хвилині дальнім ударом.

Це перша результативна дія футболіста у 13 матчах за ліверпульський клуб.

Відео удару

Віталій не так давно виступає за "ірисок". За чотири місяці він встиг завоювати прихильність фанів. За версією вболівальників – Миколенко найкращий гравець Евертона у квітні.

Українець на один бал випередив бразильця Рішарлісона. А третім став молодий талант команди Ентоні Гордон.

Миколенко став п'ятим українцем, що забивав у матчі чемпіонату Англії. Востаннє це вдавалося вінгеру Вест Хема Андрію Ярмоленку у березні 2022 року.

На початку травня клуб українця сенсаційно обіграв Челсі та збільшив шанси на збереження "прописки" в АПЛ.

Кар'єра Миколенка у складі "ірисок"

Миколенко доєднався до ліверпульського клубу 1 січня 2022 року. За його трансфер Евертон заплатив 23,5 мільйони євро Динамо.

Починаючи з квітня, Віталій є постійним гравцем основного складу "ірисок". Загалом на його рахунку 13 матчів за мерсисайдців, а також 3 у Кубку.

Ексзахисник київського Динамо грає під 19-м номером за "ірисок"

Його контракт з ліверпульським клубом розрахований до літа 2026 року включно.

Евертон перед 36-м туром йшов у зоні вильоту АПЛ, маючи 32 очки після 33 матчів. У команди дві гри у запасі.

На початку травня клуб українця сенсаційно обіграв Челсі та збільшив шанси на збереження "прописки" в АПЛ.

Крім Миколенка, в АПЛ грають Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, який за п'ять сезонів виступів не забив жодного голу у чемпіонаті.