Миколенко вперше прокоментував дебют за Евертон

Футболіст збірної України Віталій Миколенко прокоментував дебют за англійський Евертон. Українець зіграв перший матч за "ірисок" у Кубку Англії.

Миколенко: Для мене була важлива підтримка уболівальників

Віталій відіграв вест матч за Евертон проти Халл Сіті в 1/32 фіналу Кубка Англії. "Іриски" виграли у додатковий час з рахунком 2:3.

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Після гри 22-річний українець опублікував декілька світлин в інстаграмі. Миколенко подякував за підтримку команді та фанатам Евертона.

Мої перші 120 хвилин у футболці Евертона" Дякую тренеру та партнерам по команді. Для мене була важлива підтримка вболівальників,

– написав Віталій.

Миколенко перейшов в Евертон

Англійський Евертон у перший день 2022 року оголосив про трансфер Віталія Миколенка з київського Динамо.

Українець уклав контракт з "ірисками" до 2026 року. Миколенко став тільки 8-м українцем в історії АПЛ. За "ірисок" захисник гратиме під 19-м номером.

Англійці заплатили за трансфер 23,50 мільйона євро. Дебют АПЛ Миколенка в АПЛ може відбутися 11-го січня, коли Евертон прийме Лестер.