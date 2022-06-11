Миколенко відзначився дебютним голом за збірну України: відео переможного м'яча

Збірна України просто знищує Вірменію у Лізі націй. Віталій Миколенко довів рахунок до розгромного.

Перший гол у синьо-жовтій футболці

Не встиг Миколенко вийти на футбольне поле, як записав своє прізвище на табло. Віталій забив третій гол збірної у матчі.

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Фланговий захисник Евертона отримав діагональ від Забарного. Першим на м'ячі був оборонець Вірменії, але прийняв м'яч на груди дуже невдало. Голкіпер намагався врятувати ситуацію, але обоє грубо помилились. М'яч від українця, який пішов до останнього у боротьбі, відскочив прямо у ворота гостей.

Миколенко забив свій перший гол у футболці головної команди країни за 25 зіграних поєдинків. Для цього Віталію знадобилось провести на полі лише сім хвилин.

Колишній динамівець поставив крапку у матчі – 3:0.

Відео голу Миколенка