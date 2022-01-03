Миколенко тільки 8-й українець в історії англійської Прем'єр-ліги

Віталій Миколенко перейшов з київського Динамо в англійський Евертон. Віталій став тільки 8-м українцем в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Шевченко – найдорожчий українець в історії АПЛ

Перехід Миколенка в Евертон – один з найдорожчих трансферів українців в АПЛ. "Іриски" заплатили Динамо 23,50 мільйона євро.

Це цікаво Миколенко звернувся до фанатів Евертона після поразки Брайтону

Дорожчим придбанням українського футболіста був тільки перехід Андрія Шевченка з Мілана у Челсі у 2006 році. Тоді лондонці заплатили за Шевченка 43,88 мільйона євро.

Наразі в АПЛ виступають троє українців. Окрім Миколенка, це Андрій Ярмоленко (Вест Хем) та Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Список українських футболістів за всю історію АПЛ

Андрій Шевченко (Челсі) – 43,88 мільйона євро

Віталій Миколенко (Евертон) – 23,50 мільйона євро

Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 20 мільйонів євро

Сергій Ребров (Тоттенхем) – 18 мільйонів євро

Андрій Воронін (Ліверпуль) – вільний агент

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 2 мільйони євро

Олег Лужний (Арсенал) – 2,75 мільйона євро

Олександр Євтушок (Ковентрі) – 1,20 мільйона євро.