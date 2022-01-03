Миколенко тільки 8-й українець в історії англійської Прем'єр-ліги
3 січня 2022 , 13:31Читать новость на русском
Джерело:Transfermarkt
Віталій Миколенко перейшов з київського Динамо в англійський Евертон. Віталій став тільки 8-м українцем в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
Шевченко – найдорожчий українець в історії АПЛ
Перехід Миколенка в Евертон – один з найдорожчих трансферів українців в АПЛ. "Іриски" заплатили Динамо 23,50 мільйона євро.
Це цікаво Миколенко звернувся до фанатів Евертона після поразки Брайтону
Дорожчим придбанням українського футболіста був тільки перехід Андрія Шевченка з Мілана у Челсі у 2006 році. Тоді лондонці заплатили за Шевченка 43,88 мільйона євро.
Наразі в АПЛ виступають троє українців. Окрім Миколенка, це Андрій Ярмоленко (Вест Хем) та Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).Цікаво. Відразу п'ятеро українців в історії АПЛ були гравцями київського Динамо. Крім Шевченка, Ярмоленка, та Миколенка – це Олег Лужний і Сергій Ребров.
Список українських футболістів за всю історію АПЛ
- Андрій Шевченко (Челсі) – 43,88 мільйона євро
- Віталій Миколенко (Евертон) – 23,50 мільйона євро
- Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 20 мільйонів євро
- Сергій Ребров (Тоттенхем) – 18 мільйонів євро
- Андрій Воронін (Ліверпуль) – вільний агент
- Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 2 мільйони євро
- Олег Лужний (Арсенал) – 2,75 мільйона євро
- Олександр Євтушок (Ковентрі) – 1,20 мільйона євро.