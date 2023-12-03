Оцінили не лише бомбардирський хист: Миколенко – лідер Евертона за відборами
Джерело:ФК Евертон
Захисник Евертона Віталій Миколенко демонструє дуже впевнену гру в цьому сезоні. Український футболіст очолив рейтинг "ірисок" за важливим показником.
У матчі 14-го туру АПЛ ліверпульський Евертон на виїзді обіграв Ноттігем Форест з рахунком 1:0. Весь ігровий час на полі провів захисник Віталій Миколенко.
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Чергова відзнака Миколенка
За підрахунками Евертона, в нинішньому сезоні українець є лідером команди за кількістю відборів – 34. Це найкращий показник серед усіх гравців "ірисок" в поєдинках Прем'єр-ліги.
Миколенко – лідер Евертона за відборами / ФК Евертон
Зазначимо, що Віталій наразі є третім в списку бомбардирів Евертона. 24-річний захисник з початку сезону відзначився 2 голами в 10 матчах АПЛ. Більше забили лише Абдулай Дукуре – 4 та Домінік Калверт-Льюїн – 3.
Головний тренер Евертона Шон Дайч, коментуючи результативну гру Миколенка, назвав українця "гольовою машиною".
- В турнірній таблиці АПЛ Евертон займає 18 місце. Команда Шона Дайча набрала 7 очок в 14 матчах. Нагадаємо, що "ірисок" покарали зняттям 10 балів за порушення фінансового фейрплей.
- В наступному туру, який відбудеться 7 грудня, Евертон зіграє на "Гудісон Парк" проти Ньюкасла. "Сороки" в поточному сезоні демонструють дуже впевнену гру і йдуть на 5 місці в АПЛ.