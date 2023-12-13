Півтора роки дискомфорту: Миколенко назвав проблему, яка його турбувала після переходу в Евертон

Віталій Миколенко по-справжньому розкрився у футболці Евертона в поточному сезоні-2023/2024. Українець став одним із лідерів англійського клубу, але з самого старту виступів в АПЛ не було все так гладко.

Віталій Миколенко у січні 2022 року перейшов з київського Динамо в ліверпульський Евертон. Він майже одразу став основним гравцем команди, проте свій найкращий рівень почав демонструвати у сезоні-2023/2024, за що напередодні отримав багато компліментів від головного тренера "ірисок".

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Пошкодження не дозволяло демонструвати максимум

Український захисник розповів, що цьому є пояснення. Миколенко мав проблему зі здоров'ям, яка турбувала його майже з моменту трансферу в Евертон. У січні 2022 року Віталій відчув надзвичайно сильний біль під час тренування, який змусив опуститися його на коліна. Медичний штаб протягом тривалого часу допомагав справлятися з дискомфортом, але проблема залишалася.

Я відчував дискомфорт близько 18 місяців... Зараз я почуваюся більш комфортно і добре, ніж будь-коли раніше. Зараз я почуваюся на 100 відсотків, але в майбутньому, думаю, зможу стати ще кращим.



З того тренування в мене боліло стегно. Я тільки приєднався до клубу, коли це сталося, і, звичайно, мені хотілося грати. На щастя, я все ще міг грати та справлявся з цією проблемою, але я не міг робити деякі обертання та не мав повного діапазону рухів,

– розповів Миколенко.

Проблема була вирішена остаточно тільки в останнє міжсезоння за допомогою спеціаліста з Лондона. Віталій пропустив старт кампанії-2023/2024, але тепер почувається добре, що й відображається на футбольному полі, адже він уже тричі потрапляв до команди тижня в АПЛ, а експерти його відзначили у збірній недооцінених талантів сезону.

"Я пропустив кінець минулого сезону через іншу травму, у мене були проблеми з квадрицепсом, але коли я заявився до збірної, проблема зі стегном загострилася. Загалом я відчував дискомфорт близько 18 місяців, потім я звернувся до фахівця, який дійсно допоміг мені. У результаті я пропустив передсезонний збір влітку, але тепер проблему повністю вирішено.

Завжди складно пропустити передсезонку, тому що потрібно наздогнати рівень інших гравців. Після передсезонки я поступово повертався до тренувань, але пропустив перші чотири гри через закінчення реабілітації та через те, що не був у формі.

На початку сезону мені було нелегко, довелося набратися терпіння. Ми не дуже добре розпочали цей сезон, і було прикро, що я не міг допомогти команді, але тепер я знову відчуваю себе самим собою, а також відчуваю, що тепер це моя футбольна сім'я,

– заявив Миколенко.

Зазначимо, що з моменту переходу в Англію Віталій Миколенко зіграв за Евертон 66 матчів, у яких відзначився трьома голами.

. Наступний поєдинок "іриски" проведуть 16 грудня о 19:30 проти Бернлі. Наразі Евертон посідає 17-те місце в АПЛ через зняття 10 очок за фінансові порушення (без санкцій був би 10-м). В останніх п'яти матчах команда здобула чотири перемоги.