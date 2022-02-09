Миколенко пропустив матч Евертона через підозру на коронавірус

Евертон 8 лютого зіграв проти Ньюкасла. Віталій Миколенко пропустив виїзний матч через імовірний коронавірус.

Коронавірус вніс корективи

Український захисник не потрапив у заявку "ірисок" на гру АПЛ. Одразу декілька видань повідомили про можливий коронавірус у Віталія Миколенка.

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Начебто футболіст напередодні матчу здав непереконливий тест на COVID-19. Евертон не повідомив причину відсутності українця.

Якщо такі чутки підтвердяться, то Миколенку доведеться повторно проходити тестування.

Підопічні Френка Лемпарда першими "розмочили" нулі на табло, але не змогли втримати переможний рахунок. М'яч перетинав лінію воріт Евертона. У підсумку – 3:1 перемога Ньюкасла.

Евертон із 19 очками йде 16-м. Ньюкасл йде одразу за спиною "ірисок" – 17-та сходинка та 18 пунктів.

Миколенко провів за новий клуб три матчі, у яких не запам'ятався результативними діями.

. Наступний поєдинок Евертон зіграє вдома проти Лідса (12 лютого).