Трохи нервую перед грою, – Миколенко про емоції напередодні матчу з Динамо

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вперше зіграє проти рідного клубу – київського Динамо. Футболіст дещо переживає напередодні зустрічі з "колишніми".

Миколенко: Підтримка була з першого ж дня від кожного партнера по команді

Віталій поділився очікуваннями від благодійного матчу з Динамо, який відбудеться 29 липня. Для нього це буде перший матч проти киян.

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Чесно кажучи, я трохи нервую перед грою. Я зустрінуся з моїми друзями, моєю колишньою командою. Ніколи не грав проти них,

– сказам Миколенко.

Також українець наголосив на підтримці Евертона, який був ініціатором благодійного матчу з Динамо.

"По-перше, хотілося б подякувати клубу та власнику за підтримку моєї країни. Я дійсно радий, що цей матч відбудеться тут.

Підтримка була з першого ж дня від кожного партнера по команді, кожного тренера. Знаю, що не так багато новин в Англії (про війну), але кожен день мене питають, як справи вдома. Просто велика подяка. Хочу сказати, що хочу битися за цей клуб, тому що мене тут дуже поважають та довіряють. Також поважаю усіх й кажу дякую", – зазначив український захисник.

У п’ятницю, 29 липня, Евертон на своєму домашньому стадіоні "Гудісон Парк" проведе благодійний матч з Динамо.

Українські біженці, які проживають в Англії зможуть безкоштовно отримати квитки на цей поєдинок.

Кошти, виручені від продажу квитків, будуть передані благодійним організаціям, що підтримують народ України.

Нагадаємо, що київська команда вийшла до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Динамо стало переможцем протистояння зі стамбульським Фенербахче (1:2).