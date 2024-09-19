Тренер Евертона повідомив про стан Миколенка: коли українець з'явиться на полі
Джерело:ФК Евертон
Захисник Евертона Віталій Миколенко через хворобу пропустив один поєдинок. Футболіст збірної України відчув проблеми зі здоров'ям під час матчу Прем'єр-ліги проти Астон Вілли.
Українець вже на 25-й хвилині зустрічі попросив заміну. Тоді тренер Евертона Шон Дайч спростував інформацію про травму, зазначивши, що у Віталія "звичайна хвороба".
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Миколенко повернувся до тренувань
25-річний футболіст пропустив поєдинок Кубка англійської ліги, в якому "іриски" по пенальті поступилися Саутгемптону (1:1, пен. 5:6). Евертон вилетів з турніру на стадії 1/16 фіналу.
Перед наступним матчем в АПЛ наставник "ірисок" Шон Дайч прокоментував стан Миколенка. Тренер зазначив, що Віталій повернувся до тренувань.
Миколенко повернувся до тренувань, тільки-но видужав від хвороби. Сподіваємося, що вона для нього залишилася позаду,
– сказав Дайч.
Таким чином, у матчі проти Лестера можна сподіватися на появу Миколенка у складі "мерсісайдців".
Провальний старт сезону
- Нагадаємо, що Евертон вкрай невдало розпочав сезон. Команда Миколенка програла у чотирьох поспіль поєдинках.
- У таблиці АПЛ "іриски" розташувалися на останньому місці.
- Віталій Миколенко зіграв за Евертон в новому сезоні 5 матчів: 4 в АПЛ та 1 у Кубку ліги проти Донкастера (3:0).
- Поєдинок 5-го туру Прем'єр-ліги Лестер – Евертон відбудеться у суботу, 21 вересня. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.