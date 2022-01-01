Миколенко потрапив у список найдорожчих гравців, яких продало Динамо

Віталій Миколенко перейшов з Динамо в Евертон. Захисник збірної України потрапив у список найдорожчих гравців, яких продало Динамо.

Вартість трансферу Миколенка з Динамо в Евертон оцінили у 23,50 мільйона євро. Віталій – третій найдорожчий футболіст. якого продало Динамо у своїй історії.

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Досі найдорожчим трансфером Динамо "на вихід" залишається Андрій Ярмоленко. У 2017 році Боруссія Дортмунд заплатила за українця 25 мільйонів євро.

Другим найдорожчим футболістом, якого продало Динамо, є Андрій Шевченко. У 1999 році італійський Мілан заплатив 23,91 мільйона євро.

Топ-10 найдорожчих футболістів, яких продало Динамо

1. Андрій Ярмоленко (25 мільйонів євро)

2. Андрій Шевченко (23,91 мільйона євро)

3. Віталій Миколенко (23,50 мільйона євро)

4. Александар Драгович (21 мільйон євро)

5. Сергій Ребров (18 мільйонів євро)

6. Каха Каладзе (16 мільйонів євро)

7. Роман Єрьоменко (12,90 мільйона євро)

8. Браун Ідеє (12,63 мільйона євро)

9. Джермейн Ленс (11,40 мільйона євро)

10. Ісмаель Бангура (11 мільйонів євро)



Топ-10 найдорожчих футболістів, яких продало Динамо / Скриншот