Миколенко підпише 5-річний контракт із Евертоном, – ЗМІ
17 грудня 2021 , 15:57Читать новость на русском
Джерело:The Gurdian
Захисник Динамо Віталій Миколенко все ближчий до того, щоб одягнути футболку Евертона. Футболіст затримається у новому клубі не на один рік.
Затримається у Великій Британії надовго
За інформацією авторитетного видання, оборонець збірної України підпише довготривалу угоду з "ірисками" – аж на 5 років. Віталій Миколенко вже проходить медогляд в англійському клубі.
До теми Миколенко проходить медогляд в Евертоні, – відомий інсайдер
22-річний лівий захисник вже перебуває у Великій Британії. Як раніше повідомляв італійський інсайдер Фабриціо Романо, Евертон заплатить Динамо за трансфер футболіста 21 – 23 мільйони євро.Цікаво! За даними Transfermarkt, вартість Миколенка складає 17 мільйонів євро. Його контракт із Динамо розрахований до 30 вересня 2025 року.
Новий потенційний клуб Миколенка йде 14-м в АПЛ після 17 зіграних поєдинків.
- Миколенко – вихованець Динамо, який завдяки вдалій грі закріпив за собою місце в основі та здобув виклик у збірній Україні.
- У сезоні-2021/2022 Віталій відіграв у біло-синій футболці 21 матч, у яких зробив 3 асисти.
- Футболіст оборони допоміг киянам завершити першу частину сезону на другому місці у таблиці УПЛ.