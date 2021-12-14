Миколенко найближчими днями покине Динамо, – ЗМІ

Вже незабаром київське Динамо може втратити одного з лідерів команди Віталія Миколенка. Футболіст близький до відходу з команди.

Кияни можуть втратити лідера

22-річний захисник може покинути український чемпіонат. За інформацією видання, вже найближчими днями Динамо оформить перехід Віталія Миколенка в іноземну команду.

До речі Динамо дізналось суперника у стикових матчах Юнацької ліги УЄФА

Наразі не повідомляється, який клуб стане новою домівкою для футболіста збірної України. Відомо лише те, що це буде відомий клуб із Європи. Перемовини вже підходять до свого завершення. Сторони обговорюють останні деталі контракту.

Нагадаємо, що Динамо мировою 1:1 із Зорею завершило для себе першу частину сезону. Підопічні Мірчі Луческу йдуть другими, поступаючись лише лідеру таблиці УПЛ Шахтарю. Відставання від "гірників" складає два очки.

Кар'єра Миколенка у Динамо