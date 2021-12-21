Миколенко міг опинитися у Ліверпулі або Манчестер Юнайтед
21 грудня 2021 , 15:24Читать новость на русском
Джерело:Liverpool Echo
Оборонець Динамо та збірної України Віталій Миколенко вже взимку повинен перейти в англійський Евертон. Виявляється, що переїзд футболіста на Туманний Альбіон міг відбутися раніше.
Миколенко був цікавий МЮ та Ліверпулю
За Миколенком стежили відразу дві англійські команди, які в АПЛ непримиренні вороги. Йдеться про Манчестер Юнайтед і Ліверпуль.
До теми Трансфер Миколенка з Динамо в Евертон завершений, – ЗМІ
Повідомляється, що влітку 2020 року Динамо та Манчестер Юнайтед практично узгодити трансфер. Але увагу МЮ привернув Алекс Теллес, якого "червоні дияволи" й придбали.
Миколенко був цікавий і Ліверпулю. За даними The Athletic, у 2018 – 2019 роках "мерсисайдці" стежили за футболістом з України. Повідомляється, що Віталій був цікавий й іншим командам.
Миколенко таки переїде в Англію
- Невдовзі 22-річний Миколенко таки переїде в Англію і стане гравцем Евертон. До слова, "іриски" – принциповий конкурент Ліверпуля. Стадіони обох ліверпульських клубів розташовані поблизу.
- Інформація про те, що Миколенко може покинути Динамо з'явилася 14-го грудня. За даними ЗМІ, Віталій підписав контракт з Евертоном і Динамо отримає 23 мільйони євро.
- Головний тренер Динамо Мірча Луческу підтвердив, що кияни продають одного зі своїх футболістів. Але фахівець не назвав гравця, який покине Динамо.
- За попередньою інформацією, Миколенко пройшов медогляд в Евертоні. Віталій начебто уклав контракт на 5 років.