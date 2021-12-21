Миколенко міг опинитися у Ліверпулі або Манчестер Юнайтед

Оборонець Динамо та збірної України Віталій Миколенко вже взимку повинен перейти в англійський Евертон. Виявляється, що переїзд футболіста на Туманний Альбіон міг відбутися раніше.

Миколенко був цікавий МЮ та Ліверпулю

За Миколенком стежили відразу дві англійські команди, які в АПЛ непримиренні вороги. Йдеться про Манчестер Юнайтед і Ліверпуль.

До теми Трансфер Миколенка з Динамо в Евертон завершений, – ЗМІ

Повідомляється, що влітку 2020 року Динамо та Манчестер Юнайтед практично узгодити трансфер. Але увагу МЮ привернув Алекс Теллес, якого "червоні дияволи" й придбали.

Миколенко був цікавий і Ліверпулю. За даними The Athletic, у 2018 – 2019 роках "мерсисайдці" стежили за футболістом з України. Повідомляється, що Віталій був цікавий й іншим командам.

Миколенко таки переїде в Англію