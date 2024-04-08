Маестро підкатів: Миколенко увійшов у команду туру АПЛ після довгоочікуваної звитяги Евертона

Відбулись усі матчі 32-го туру АПЛ-2023/2024. В одному із поєдинку Евертон вдома впорався із Бернлі.

Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий наприкінці першого тайму. Його автором став 27-річний Домінік Калверт-Льюїн. Слід відзначити, що із 67-ї хвилини гості грали у меншості після вилучення центрбека Дара О'Ші.

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Українець тримає високий рівень гри

Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів весь матч за Евертон. Для українця цей поєдинок став 31-м у поточному сезоні-2023/2024, у яких він забив 2 голи.

"Іриски" вперше перемогли у 2024-му році в рамках АПЛ. До цього остання перемога Евертона датована ще 16 грудня 2023-го року, коли клуб Миколенка обіграв на виїзді цього ж суперника 0:2. Після цього була звитяга хіба що у Кубку Англії (третє коло) над Крістал Пелес 1:0 (17 січня 2024-го року).

Завдяки цій перемозі та хорошій грі Миколенко потрапив до "Команди 32-го туру АПЛ" за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

Віталій отримав оцінку 7.47. У поєдинку проти Бернлі український захисник показав 100-відсотковий показник вдалих підкатів (5 із 5-ти), здійснив 5 підбирань та один відбір м'яча.

Українець став єдиним представника Евертона у цій команді та єдиним гравцем із України.



Миколенко – у команді 32-го туру АПЛ / Фото WhoScored

Нагадаємо, що Миколенко виступає за Евертон із січня 2022-го року. У футболці англійського клубу вже провів всього 82 матчі (3 голи). Його контракт із "ірисками" розрахований до кінця червня 2026-го року.