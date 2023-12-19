"Потрібно продовжувати прогресувати": тренер збірної України підбив підсумки етапу в Ленцергайде

Микола Зоц підбив підсумки третього етапу Кубка світу для жіночої збірної України. Українські біатлоністки нарешті почали прогресувати.

Жіноча збірна України завершила виступи на третьому етапі Кубка світу з біатлону в Ленцергайде. Найкращим стартом етапу для команди стала гонка переслідування, за підсумками якої одразу дві українки заїхали у фінальні топ-12.

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Зоц підбив підсумки третього етапу Кубка світу

Старший тренер збірної Микола Зоц підбив підсумки етапу. Після першого триместру збірна України посідає дев'яте місце в жіночому заліку Кубка націй, який очолює збірна Норвегії.

"Звісно, я задоволений. Наразі до стабільності нам далеко. Та головне, що дівчата побачили, що вони можуть змагатися на цьому рівні та повірили у себе. Я гадаю, що перший етап ми виконали. Надалі потрібно продовжувати прогресувати.

Усе залежить від самих дівчат, тренерський штаб буде їм допомагати. Якщо буде характер, буде бажання рости далі, то будуть і результати", – сказав Зоц.

Сезон Кубка світу продовжиться 4-7 січня на етапі в німецькому Обергофі. До програми змагань увійдуть спринти, гонки переслідування, чоловіча й жіноча естафети.