"Завдання максимальне": тренер збірної України назвав мету на етап Кубка світу у Гохфільцені

З 8 по 10 грудня в австрійському Гохфільцені відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону. Головний тренер жіночої збірної Микола Зоц поділився очікуваннями від майбутніх трьох гонок.

Жіноча збірна України з біатлону готується до другого етапу Кубка світу сезону 2023/24. В австрійському Гохфільцені біатлоністки проведуть три старти впродовж 8-10 грудня.

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Перед початком змагань у Гохфільцені старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц розповів про мету на майбутні гонки. За його словами, на кожен старт перед його підопічними стоять максимальні завдання.

Зоц: Завдання – потрапляння чотирьох біатлоністок в гонку переслідування

"Чи буду задоволений чотирма дівчатами в персьюті? Завдання для кожного перед виходом на старт, як я вже казав, максимальне. Інакше чого тоді виходити на старт.

Але ж ми розуміємо свій максимум на сьогоднішній день. Завдання – потрапляння чотирьох біатлоністок в гонку переслідування – стоїть, бо тоді й звідси витікає й Кубок націй", – сказав Зоц.

Нагадаємо, найкращий результат збірної України в особистих стартах першого етапу Кубка світу, що пройшов в Естерсунді, продемонструвала Ірина Петренко – 22 місце в індивідуальній гонці.