Екснаставник Минаю увійшов у тренерський штаб клубу російського блогера

8 вересня 2022 , 09:47
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Джерело:

інстаграм Красави

Футбольний клуб Красава поповнився ще одним українцем. Колишній тренер Минаю Микола Цимбал буде тренером із аналітики у кіпрській команді.

Ще один українець "під'їхав"

Не встиг 38-річний спеціаліст покинути український клуб, як знайшов собі новий. Минай оголосив про припинення співпраці з Миколою Цимбалом, який був помічником головного тренера Володимира Шарана. Рішення було прийнято за взаємною згодом обох сторін.

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У цей же день стало відомо, що наставник працюватиме у Красаві – колишньому російському клубі, який тепер зареєстрований у Другій за силою лізі Кіпру. Командою володіє російський блогер євгеній савін.

Пресслужба колишнього клубу з ворожої країни привітала Цимбал з днем народження, якому 7 вересня виповнилось 38 років.

У заявці команди вже є три українські футболісти – Віталій Квашук, Євген Буднік та Микола Морозюк, який нещодавно змінив одеський Чорноморець на Красаву.

Що відомо про тренерську кар'єру Миколи Цимбала

  • Усю свою кар'єру провів у Минаї. Був асистентом тренера, головним тренером та виконуючим обов'язків наставника.
  • Працював із юнацькою командою – з жовтня 2021-го.
  • Разом із Минаєм дебютував в УПЛ. Був у тренерському штабі не лише Шарана, а й Василя Кобіна.
  • Із січня по вересень 2022-го працював на позиції головного аналітика у закарпатському клубі.
Автор: Софія Кулай