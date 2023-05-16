Динамо повісило солідний цінник на Шапаренка: скільки доведеться заплатити за гравця збірної

На початку травня Микола Шапаренко нарешті повернувся до тренувального процесу Динамо після жахливої травми, яку отримав у Лізі Європи. Однак кияни можуть відправити півзахисника в іншу команду.

Не виключено, що незабаром Микола Шапаренко може одягнути футболку іншого клубу. Кияни не проти продати півзахисника та заробити солідні гроші на трансфері.

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За інформацією коментатора Ігоря Циганика, Динамо розглянуть усі пропозиції, які будуть у понад 15 мільйонів доларів. Менші суму за Шапаренка кияни не розглядають.

Якщо таких пропозицій не буде, то "біло-сині" залишать Шапаренка у своїй команді ще на 6 місяців або рік, аби спробувати підійняти ціну завдяки, можливо, матчам Миколи за збірну України.

Цікаво, що ще раніше була інформація, що Динамо може продати Шапаренка та голкіпера Георгія Бущана, який потрохи теж повертається до основи.

До слова. Transfermarkt оцінює вартість Шапаренка у 9 мільйонів євро.

Також відомий коментатор заговорив про можливі фінансові проблеми киян через невихід у Лігу чемпіонів чи Лігу Європи.

Ми розуміємо, що на Динамо, радше за все, чекає Ліга конференцій. І це в жодне порівняння не йде зі заробітками ЛЧ чи навіть ЛЄ. Це мінімальні гроші, що стане доволі великою проблемою для Динамо. Клуб буде рахувати гроші,

– заявив Циганик.

Відзначимо, що Динамо після 26-ти турів УПЛ йде на четвертому місці у турнірній таблиці, набравши 50 балів. У киян на 8 очок менше, аніж у третьої Зорі. Команда Мірчі Луческу випала із чемпіонських перегон та намагатиметься втримати свою перевагу над п'ятою Олександрією, у якої 42 пункти.

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