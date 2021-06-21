Воротар навіть не смикнувся: Данія казковим голом відзначилася у воротах Росії – відео

Збірні Данії та Росії ввечері 21 червня зустрічаються у вирішальному матчі групи B. Футболістам Данії вдалося відкрити рахунок у принциповому поєдинку.

Геніальний гол Данії

Данія невпевнено розпочала поєдинок, але вже в середині тайму заволоділа ініціативою. На 38 хвилині Данія втілила перевагу в гол.

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Гравець Сампдорії Міккель Дамсгор підібрав м'яч перед штрафним Росії та наважився на дальній удар. 20-річний хавбек виріши виконати удар на техніку, яка його не підвела.

Дамсгор влучив у верхній кут. Воротар Росії Матвєй Сафонов навіть не смикнувся і нічим не зміг допомогти партнерам.

Відео голу Дамсгора