Пілоту Формули-1 Мазепіну заборонили використовувати гімн та прапор Росії

Джерело:РИА Новости
Покарання Росії за приховування допінг-тестів добралося до Формули-1. Російський гонщик Haas Микита Мазепін не зможе використовувати прапор РФ під час усіх гран-прі.
21-річний Мазепін у Формулі-1 сезону-2021 буде виступати під прапором нейтрального спортсмена.
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Обмеження пов'язані із забороною WADA, згідно з яким російські спортсмени тепер не мають права брати участь в етапах чемпіонатів світу під прапором Росії.
Обмеження діятимуть до 16 грудня 2022 року.
Інформацію підтвердили в Російській автомобільної федерації (РАФ).
Ті, хто бере участь чемпіонатах світу, повинні їхати з наклейками "нейтральний атлет", якщо на їх машинах написано "Росія". Гімн і прапор Росії використовувати не можна, але можна використовувати кольори російського прапора в розфарбуванні машини,
– заявили у РАФ.
Зауважимо, що Мазепін дебютує у Формулі-1.
Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу