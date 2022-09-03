Поки без хороших новин
Головний тренер Арсенала розповів про стан здоров'я Олександра Зінченка. Мікель Артета не став розкривати усіх подробиць, але зауважив, що українець навіть не тренується з командою.
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Наставник не може сказати хороших новин про гравця збірної України, який через травму коліна пропустив вже дві поспіль гри АПЛ – проти Фулхема (2:1) та Астон Вілли (2:1). Наразі невідомо, коли лівий захисник повернеться на футбольне поле.
На жаль, що стосується Алекса, то, як і раніше, без хороших новин. Він пропустив дві гри і поки що не може тренуватися з командою,
– розповів Артета.
У майбутньому матчі проти Манчестер Юнайтед під питанням участь двох лідерів Арсенала – голкіпера Аарона Ремсдейла та капітана команди Мартіна Едегора.
- До пошкодження Зінченко встиг провести за "канонірів" 3 матчі, у яких відзначився гольовою передачею.
- Арсенал у новому сезоні йде без втрат – 15 очок у 5-ти поєдинках.
- Команда Артети очолює турнірну таблицю АПЛ-2022/2023.