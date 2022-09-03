Поки без хороших новин

Головний тренер Арсенала розповів про стан здоров'я Олександра Зінченка. Мікель Артета не став розкривати усіх подробиць, але зауважив, що українець навіть не тренується з командою.

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Наставник не може сказати хороших новин про гравця збірної України, який через травму коліна пропустив вже дві поспіль гри АПЛ – проти Фулхема (2:1) та Астон Вілли (2:1). Наразі невідомо, коли лівий захисник повернеться на футбольне поле.

На жаль, що стосується Алекса, то, як і раніше, без хороших новин. Він пропустив дві гри і поки що не може тренуватися з командою,

– розповів Артета.

У майбутньому матчі проти Манчестер Юнайтед під питанням участь двох лідерів Арсенала – голкіпера Аарона Ремсдейла та капітана команди Мартіна Едегора.

Зверніть увагу! Матч Манчестер Юнайтед – Арсенал відбудеться 4 вересня. Початок зустрічі о 18:30.