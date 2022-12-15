Зміна обстановки: Мерседес підхопив Міка Шумахера

Німецький пілот Мік Шумахер залишив Фераррі. Та на одинці довго жити не став. Тепер його контракт належить Мерседесу.

Команда Формули-1 Фераррі повідомила, що не буде продовужвати контракт з німцем Міком Шумахером. Останні свої сезони син легендарного Міхаеля Шумахера провів у академії Скудерії.

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Новий шлях Шумахера

Та от без уваги Мік не залишився. Мерседес повідомив, що вони підписали разом з Шумахером новий контракт. Угода розрахована на сезон-2023. Також вони повідомили, що Мік буде резервним гонщиком. Свої минулі два сезони Шумахер провів у команді Хаас. Здивувати у Формулі-1 йому не вдалось. Команда Хаас за підсумками сезону-2022 таки замінила Шумахера. Його резервістом став Ніко Хюлькенберг.