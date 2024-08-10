Михайлюк знайшов новий клуб у НБА: де гратиме українець в новому сезоні

Український баскетболіст Святослав Михайлюк після чемпіонського сезону в Бостоні змінить клубну прописку. "Селтікс" вирішили не продовжувати угоду з нашим спортсменом, то ж він став вільним агентом.

Повідомляється, що українець мав декілька пропозицій з Європи, проте все ж таки вирішив залишитися у НБА. Михайлюк домовився про чотирирічний контракт з клубом НБА Юта Джаз.

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Новий етап у кар'єрі Михайлюка

За цей період українець заробить 15 мільйонів доларів. Проте, за інформацією інсайдера Тоні Джонса, він матиме гарантію тільки на перший рік угоди.

Перший рік контракту Михайлюка повністю гарантований на суму 3,5 мільйони доларів, повідомляють джерела The Athletic, а наступні три – негарантовані. Він переходить в Юту з шансом заробляти хвилини на обох флангових позиціях,

– сказав Джонс.

Що цікаво, Михайлюк буде не першим українським гравцем в історії "Джаз". Раніше чотири сезони в її складі провів Кирило Фесенко.

. Юта стане восьмою командою НБА у кар'єрі Святослава. Він також виступав за Лейкерс, Детройт, Оклахому-Сіті, Торонто, Нью-Йорк, Шарлотт і Бостон.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Святослав Михайлюк провів 41 матч, набираючи у середньому за матч 4,0 очки, 1,2 підбирання та 0,9 передачі. Він став лише другим українцем, хто вигравав НБА.