Український баскетболіст повторив особистий рекорд результативності в НБА: відео перформансу

У неділю, 14 квітня, відбулися матчі останнього туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них Бостон Селтікс на своєму майданчику приймав Вашингтон Візардс.

Господарі здобули перемогу з рахунком 132:122. Цей поєдинок став особливим для гравця збірної України Святослава Михайлюка, пише 24 Канал.

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Історичний матч для українця

Він вдруге в сезоні вийшов у старті Бостона, який заздалегідь гарантував собі перше місце Східної конференції за підсумками регулярного чемпіонату. І вже у стартовій чверті Михайлюк побив особистий рекорд результативності в сезоні-2023/2024, набравши 12 очок. До цього його найкращим результатом залишалися 9 очок, які Святослав закидував тричі протягом нинішньої кампанії.

Проте це був тільки початок. Після цього українець значно покращив свою статистику, в підсумку набравши 26 балів, до яких додав по 5 підбирань та результативних передач.

Таким чином Святослав Михайлюк повторив особистий рекорд результативності в НБА протягом усієї кар'єри. Стільки ж очок він набирав у матчі попереднього сезону в матчі між Шарлотт і Торонто. Також 26-річний баскетболіст закинув 6 триочкових за матч, що є новим рекордом для нашого земляка на рівні НБА.

Результативні дії Михайлюка в матчі з Вашингтон Візардс: дивіться відео

Що відомо про Святослава Михайлюка