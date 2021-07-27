Зараз одні думки про свою роботу, – Романчук, який встановив рекорд Олімпіади

Український плавець вільним стилем Михайло Романчук прокоментував виступ на Олімпійських іграх. У півфінальному запливі на 800 метрів Михайло встановив олімпійський рекорд.

Романчук: Вболівайте за нас і ми зробимо все якомога краще

У півфіналі Михайло продемонстрував час 7:41.28, що є рекордом на Олімпійських іграх. Причина в тому, що плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів повернулося на Олімпійські ігри вперше за понад 100 років.

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Поки що все добре. Завтра день відпочинку, а післязавтра – фінал. Я задоволений. Зараз одні думки про свою роботу, яку треба виконати гарно,

– сказав Романчук.

Також Михайло звернув увагу на суперників у запливі. У півфіналі успішно виступив й українець Сергій Фролов.

"Всі суперники досить імениті, це задає тобі тон. Звичайно, що хочеться виграти", – зазначив Романчук.

Михайло на завершення подякував українським вболівальникам за підтримку.

"Дуже дякую всім українцям, які дивляться та підтримують усю нашу збірну, незалежно від виду спорту. Вболівайте за нас і ми зробимо все якомога краще", – резюмував Михайло.

Фінал Олімпійських ігор з плавання на 800 метрів вільним стилем відбудеться 29 липня. Початок о 04:30 за київським часом. Романчук – фаворит Олімпіади-2020.