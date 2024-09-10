У Лондоні не пішло: Мудрик шукає новий клуб для перезапуску своєї кар'єри

Цього літа Челсі розірвало трансферний ринок, підписавши чималу кількість гравців, зокрема на позицію Мудрика. Тому конкуренція у лондонському клубі для українського вінгера зросла.

Михайло Мудрик у зимове трансферне вікно може покинути лондонський Челсі. Український вінгер планує перейти в іншу команду на правах оренди.

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Мудрик у пошуках стабільної ігрової практики

Повідомляють, що Михайло Мудрик, вінгер Челсі, може покинути "аристократів" у найближче трансферне вікно. Нагадаємо, що 23-річний футболіст нещодавно підписав контракт з скандальною агенцією Вадима Шаблія – ProStar.

Нові агенти Мудрика плідно працюють над тим, щоб вінгер знайшов собі нову команду у якій він буде отримувати бажаний обсяг ігрового часу. У зв'язку з тим, що кар'єра Михайла у Лондоні забуксувала.

Український футболіст може залишитись у Челсі, лише за єдиної умови. Якщо Мудрик зможе прогресувати під керівництвом нового тренера "синіх" Енцо Марески.

До слова. Михайло Мудрик перейшов з Шахтаря у Челсі взимку 2023 року та уклав угоду терміном на 8 років. Український вінгер обійшовся аристократам у 100 мільйонів євро, включаючи бонуси.

За час виступів у складі "пенсіонерів" Мудрик зіграв у 59 матчах на клубному рівні, забив 7 голів та віддав п'ять результативних передач. У новій кампанії 23-річний вінгер зіграв у чотирьох іграх та заробив пенальті у кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта.