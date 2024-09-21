Не бачить майбутнього в Челсі: Мудрик взимку планує покинути лондонців

Починається нова трансферна сага щодо переходу українського футболіста. Гравець незадоволений своїм становище у команді, тому розглядає варіант покинути клуб.

Михайло Мудрик, вінгер Челсі, планує покинути команду взимку 2025 року у пошуку стабільної ігрової практики. Буде це повноцінний трансфер чи оренда не відомо, про це повідомляє футбольний інсайдер Екрем Конур.

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Для чого Михайлу Мудрику новий клуб

23-річний українець планує продовжити розвиватись та вдосконалювати свою гру. Для цього вінгер лондонського Челсі готовий змінити команду, щоб отримувати стабільну ігрову практику.

За попередньою інформацією Марсель, який очолює Роберто Де Дзербі, планує орендувати у "синіх" Мудрика. Зазначимо, що саме італійський спеціаліст долучив українця до основного складу "гірників".

Нагадаємо, що Михайло Мудрик приєднався до "аристократів" у січні 2023 року та підписав контракт на вісім з половиною років. Донецький Шахтар отримав за українця 100 мільйонів євро.

За цей час Михайло зіграв у 41 матчі за Челсі у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі. У новій кампанії український вінгер провів 4 матчі, але жодного разу не відзначився результативними діями.

Наступний матч Челсі зіграє у гостьовому поєдинку проти Вест Гема. Початок матчу – 14:30 за київським часом.