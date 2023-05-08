Мудрик відвідав фінал тенісних змагань у Мадриді в компанії легенди Реала: несподіване відео

Михайло Мудрик встигає не лише адаптовуватись у лондонському Челсі, а й насолоджуватись іншими видами спорту. Український футболіст "аристократів" на декілька годин забув про футбол.

7 травня на мадридському корті відбулось спекотне фінальне протистояння між Карлосом Алькарасом Гарфією та німцем Яно-Леннардом Штруффом. Поєдинок тривав 2 години 27 хвилин, а за цим фіналом із трибун спостерігав сам Михайло Мудрик, пише 24 Канал.

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Приїхав на фарт для іспанського тенісиста

Український футболіст Челсі прилетів на чоловічий фінал одиночного розряду, аби на власні очі побачити цікавий поєдинок. Матч українець відвідав у білій сорочці та в чорних окулярах, які додали його стилю серйозності. Михайло потрапив в об'єктив однієї з телекамер.

Цікаво, що тенісний фінал ATP 1000 у Мадриді відбувся наступного дня після того, як Челсі провело свій виїзний матч проти Борнмута. У цьому поєдинку "аристократи" нарешті перервали свою негативну серію та перемогли з рахунком 1:3. Мудрик вийшов зі старту, отримав жовту картку та відіграв 63 хвилини. Тоді замість нього на полі з'явився Рахім Стерлінг.

Український лівий вінгер "синіх" спостерігав за тенісним фіналом із другом та у компанії легенди мадридського Реала Рауля, який сидів через декілька місць від нашого Михайла.

Відзначимо, що сам Михайло полюбляє сам пограти у теніс.

Мудрик приїхав на фінал ATP 1000 у Мадриді: дивіться відео



Мудрик відвідав фінал ATP 1000 у Мадриді / Фото з інстаграму Михайла

Такий приїзд Мудрика на тенісні змагання українські уболівальники футболу оцінили не надто позитивно. Багато хто почали писати, що краще б цей час Михайло приділив тренувальному процесу, аніж іншим видам спорту. Адже наразі футболіст ніяк не вражає у футболці Челсі.

Ймовірно, що 7 травня у футболістів Челсі був заслужений вихідний, який вони отримали після перемоги.

За 15 матчів Мудрик досі не забив дебютний гол за лондонський клуб, але має у своєму активі вже 2 асисти.

До слова. Переможцем чоловічого фіналу ATP 1000 у Мадриді став місцевий тенісист Алькарас, який у п'яти сетах здолав Штруффа – 3:2 (6:4, 3:6, 6:3).

Челсі ж після перемоги над клубом іншого українця Іллі Забарного, який увесь матч провів на лаві запасних, підійнялось на 11-те місце. Тепер у команди Френка Лемпарда 42 очки. До десятого Фулхема відставання у 3 бали.