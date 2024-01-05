Михайло Мудрик святкує день народження: відео найкращих голів в кар'єрі зірки збірної України

Вінгеру Челсі виповнилось вже 23 роки. Михайло поступово набирає оберти в АПЛ та планує ще запалити у складі національної команди. Пропонуємо ж згадати його топ-м'ячі за останні два роки.

Сьогодні, 5 січня, свій день народження святкує один з найкращих українських футболістів Михайло Мудрик. Вінгеру Челсі та збірної України виповнилось 23 роки.

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Кар'єра Михайла стрімко розвивалась останні роки. Ще у 2020-му він був гравцем ротації у Десні, а через два з половиною роки став найдорожчим українським футболістом в історії.

У складі Шахтаря Мудрик забив 9 голів у 26-ти матчах і взимку 2023-го перейшов за 70 мільйонів євро в Челсі. Там українець довго запрягав, але вже цього сезону має на своєму рахунку 4 голи.

Крім того, вінгер вже награв 16 матчів за збірну України та забив один гол. 24 канал вирішив згадати топ-п'ятірку найбільш красивих м'ячів Михайла на дорослому рівні. Що дуже цікаво, всі вони були забиті у жовтні!

5. Шахтар – Олександрія 2:2 (29 жовтня 2022 року)

Відкриває хіт-парад гол у ворота Олександрії в УПЛ у жовтні 2022-го. Після пасу від Петряка Мудрик вийшов сам-на-сам з кіпером і вже здавалось, що відпустив м'яч. Втім вінгеру вдалось оббігти воротаря і з дуже гострого кута в останній момент пробити по порожніх воротах.

М'яч у ворота Олександрії (з 05:03):

4. Шахтар – Динамо 3:1 (16 жовтня 2022 року)

Перед тою грою з Олександрією донеччани здолали принципового суперника в дербі. Другий гол киянам забив як раз Михайло, якому вдався ідеальний більярдний удар в дальній кут з лінії карного майданчика.

Відео голу Мудрика у ворота Динамо (з 04:19):

3. Селтік – Шахтар 1:1 (25 жовтня 2022 року)

Мудрик забивав Селтіку в обох матчах, але гол у Шотландії вразив всіх фанатів та привернув до гравця увагу з-за кордону. Українець зміг пройти з м'ячем з центру поля, зміститись в центр, знайти шпарину для удару та потужним "черпачком" змусити кіпера Селтіка капітулювати. Той м'яч допоміг вирвати нічию, яка гарантувала донеччанам вихід у Лігу Європи.

Гол у ворота Селтіка (з 00:43):

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2. Челсі – Арсенал 2:2 (21 жовтня 2023 року)

Із чотирьох м'ячів за Челсі особливо виділяється гол Мудрика у ворота Арсенала. На початку другого тайму українець з флангу хотів навісити в центр, але вийшов удар, яким Михайло красиво перекинув воротаря "канонірів" Давіда Райю.

Як Мудрик забивав Арсеналу:

1. Мальта – Україна 1:3 (17 жовтня 2023 року)

Найкращий же для себе гол Михайло забив за кілька днів до бою з Арсеналом. Це був його перший і поки єдиний м'яч у складі збірної України. Під кінець матчу проти Мальти вінгеру вдався шикарний та ідеально точний удар з-за меж карного майданчика. Неймовірна краса!

Відео голу Мудрика Мальті: