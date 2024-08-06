Нова позиція для Мудрика: тренер Челсі поділився враженнями від гри українця

У лондонський Челсі на зміну Маурісіо Почеттіно прийшов Енцо Мареска. Боси "аристократів" покладають великі надії на італійського фахівця.

За каденції Маурісіо Почеттіно Михайло Мудрик зазвичай виступав на позиції лівого вінгера або центрального атакуючого півзахисника. Мареска вирішив поекспериментувати та знайшов нове аплуа для українського футболіста.

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Мареска про гру Михайла Мудрика

Новоспечений наставник лондонського Челсі Енцо Мареска спробував заграти гравця збірної України на позиції правого нападника. Італієць зазначив, що він знає сильні сторони Мудрика, але йому сподобалось як Михайло проявив себе на іншому фланзі.

У певний момент сезону всі наші нападники можуть грати на різних позиціях. Днями Михайло Мудрик зіграв справа. Я зробив це просто, щоб подивитися. Може трапитись таке, що йому доведеться там зіграти. Але я знаю, що Мишко краще грає ліворуч, ніж праворуч,

– заявив Мареска.

Нещодавно Мареска дав Мудрику індивідуальні інструкції, щоб футболіст зміг швидше та краще адаптуватись до стилю гри італійського фахівця. Попри чутки про можливий продаж Михайла, який поки не виправдовує інвестиції, Енцо Мареска довіряє футболісту та планує допомогти йому розкритись у команді.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик перейшов з Шахтаря у Челсі взимку 2023 року за 70 мільйонів євро. Контракт українця з "пенсіонерами" розрахований до завершення сезону 2029/2030.

Минулого сезону Мудрик зіграв 41 матч у всіх турнірах за Челсі, забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі. На Євро Михайло зіграв два матчі без гольових дій і отримав пошкодження.

Челсі у АПЛ сезону-2023/2024 за підсумками турнірної таблиці посів 6-е місце та зіграє на груповій стадії Ліги конференцій, з якої у кваліфікації вилетів український колектив Полісся, програвши Олімпії з Любляни.

Перший матч "аристократи" в чемпіонаті Англії зіграють 18 серпня проти Манчестер Сіті, якому нещодавно програли у товариському матчі з рахунком 4:2. Тоді на свій рахунок хет-трик записав нападник "містян" Ерлінг Голанд.