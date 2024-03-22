"Ми ще не закінчили": Мудрик – про вихід збірної України у фінал плей-оф кваліфікації Євро-2024

Михайло Мудрик прокоментував вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною. Півзахисник збірної України не впадає в ейфорію передчасно.

Напередодні збірна України з футболу впритул наблизилася до виходу на чемпіонат Європи 2024, обігравши й півфіналі плей-оф відбору національну команду Боснії і Герцеговини (2:1). Тепер, щоб отримати омріяну путівку на континентальний форум, підопічним Сергія Реброва необхідно виграти ще один матч.

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Мудрик про перемогу над Боснією і Герцеговиною

Півзахисник "синьо-жовтих" Михайло Мудрик прокоментував вольову перемогу над боснійцями. 23-річний гравець тримає голову холодною.

Характер і боротьба, щоб зробити наступний крок. Ми ще не закінчили,

– написав Мудрик у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, у фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 команда Сергія Реброва 26 березня зіграє проти Ісландії, яка в паралельному поєдинку поховала мрії Ізраїлю про континентальний форум.

Зазначимо, що Мудрик відіграв поєдинок проти Боснії і Герцеговини від свистка до свистка, однак не відзначився результативними діями.