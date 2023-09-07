"Краще тоді взагалі не виходити на поле": українці здивували налаштуванням на гру із Англією

Михайло Мудрик відверто розповів про налаштування "синьо-жовтих" на матч зі збірною "трьох левів". Українці не бажають просто нав'язувати боротьбу.

Михайло Мудрик переконаний, що збірна України вийде на гру зі збірної Англії у максимально бойовому настрої. Статус команди з "Туманного Альбіону" нічим їм не допоможе, на думку вінгера.

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Пан або пропав

Матч Україна – Англія, котрий пройде в рамках кваліфікації до Євро-2024, відбудеться 9-го вересня у польському Вроцлаві (початок зустрічі о 19:00). У першому поєдинку "синьо-жовті" поступились маститому опоненту із рахунком 2:0 на переповненому "Уемблі". Українці той поєдинок провели досить безхарактерно, тому англійці змогли добитись з певної сторони легкого тріумфу.

Михайло Мудрик ж переконує, що тепер головна команда країни не бачить інших варіантів, аніж вийти та продемонструвати найкращий футбол. Ба більше, "синьо-жовті" налаштовують на максимальний результат у вигляді трьох залікових пунктів, а не просто плекають надії бодай на мирову з "трьома левами".

Збірна Англії – фаворит. Вони можуть думати, що візьмуть 3 очки і виграють. Це нормально. Але якщо ти впевнений, що програєш, тоді краще взагалі не виходити на поле, особливо якщо ти граєш за збірну України. Ми також бажаємо перемогти. Не хочемо просто відібрати очки в Англії, а жадаємо собі в кишеню додати ці очки, взяти усі три,

– сказав Мудрик.

Українцям у грі з "трьома левами" не допоможе Микола Шапаренко, якого через отриману травму замінив Олександр Піхальонок. У англійців ситуацію з одного боку плачевніша у цьому плані, оскільки низка провідних футболістів Англії не зіграють проти України , проте у "Туманному Альбіоні" все ж вибір виконавців набагато більший.

Нагадаємо, що збірна України посідає другу сходинку у турнірній таблиці (перемога над Північною Македонією та Мальтою), англійці ж лідирують у групі, а у спину "синьо-жовтим" дихає Італія. Ба більше, уже 12-го вересня збірна України зійдеться у гучній битві із "лазуровою" командою.