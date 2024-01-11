Мудрик у компанії топ-зірок АПЛ: українець опинився серед найкращих дриблерів сезону – відео
Джерело:АПЛ
Футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик володіє фантастичним талантом. Пресслужба АПЛ включила українця в добірку найкращих фінтів сезону.
Офіційний акаунт англійської Прем'єр-ліги опублікував нарізку найкращих фінтів сезону 2023/24. Серед найтехнічніших зірок АПЛ опинився Михайло Мудрик.
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До відеоролика потрапили два епізоди за участю Мудрика. У першому українець перехитрив суперника, прокинувши йому м'яч поміж ніг. Цей момент трапився у поєдинку проти Шеффілд Юнайтед (2:0). А у другому епізоді Михайло обіграв захисника Евертона, який хотів відібрати м'яч у прудконогого вінгера.
Відео найкращих фінтів АПЛ сезону 2023/24
Раніше ми повідомляли, що Челсі ганебно поступився представнику Чемпіоншипу Мідлсбро (0:1) у півфіналі Кубка ліги. Мудрик зіграв 27 хвилин у другому таймі та мав мало шансів змінити рахунок на табло.
Свій наступний матч Челсі зіграє 13 січня проти Фулхема. Поєдинок відбудеться в рамках 21 туру АПЛ. У турнірній таблиці "пенсіонери" замикають десятку з 28 очками у 20 матчах.Довідка. Михайло Мудрик у сезоні 2023/24 зіграв 21 матч у всіх турнірах. На його рахунку 4 голи та 2 гольові передачі.