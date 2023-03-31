Мудрику немає рівних в АПЛ: українець найшвидший півзахисник Прем'єр-ліги

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик своєю реактивною швидкістю здивував багатьох футбольних експертів. За цим показником він серед лідерів АПЛ.

Аналітики Squawka підрахували швидкість усіх гравців чемпіонату Англії та сформували рейтинги найкращих по амплуа. Серед півзахисників Прем'єр-ліги не знайшлося рівних українському вінгеру Челсі.

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Реактивний Мудрик

В дебютному поєдинку проти Ліверпуля (0:0) Мудрик встановив рекорд швидкості в чемпіонаті – 36,63 км/год. Показник українця зумів покращити форвард Ноттенгем Форест Бреннан Джонсон. Валлієць розвинув швидкість 36,7 км/год. Саме нападник "лісників" володіє абсолютним рекордом швидкості в АПЛ.

Цікаво, що за показником швидкості Мудрик випереджає зіркових форвардів Ерлінга Голанда та Дарвіна Нуньєса. 22-річному українцю залишилося лише покращити свою результативність у поєдинках за Челсі.

Топ-10 найшвидших гравців АПЛ / twitter.com/Squawka

А от серед півзахисників українець не має рівних. Михайло зі значним відривом випереджає своїх конкурентів.

Топ-10 найшвидших півзахисників АПЛ / twitter.com/Squawka