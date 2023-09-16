Цього бракує в офіційних матчах: Мудрик запалив на тренуванні Челсі – яскраве відео

Михайло Мудрик повернувся до Челсі після виступів за збірну України у відборі до Євро-2024. Українець продовжує бути одним із найкращих гравців "синіх" під час тренувального процесу.

Лівий вінгер збірної України показав чергову порцію відмінних дій на одному із тренувань Челсі. Михайло показав усі свої сильні сторони, а під час двосторонньої гри легко на фланзі пробіг повз одноклубника, який так і не зміг зупинити Мудрика.

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Треба перенести цю гру вже в офіційні матчі

Дії українця оцінили його партнери по команді та тренерський штаб "аристократів".

Тепер ці всі корисні вміння Мудрику слід перенести на футбольне поле вже в офіційних матчах Челсі. Адже Михайло загубився після того, як перейшов у лондонський клуб.

Відео дій Михайла Мудрика на тренуванні Челсі

Ймовірно, що у найближчому матчі Мудрик вийде у старті Челсі. Маурісіо Почеттіно награвав на тренуванні зв'язку Мудрик – Чілвелл. Тому обидва можуть зіграти з перших хвилин у поєдинку АПЛ проти Борнмута, за який виступає інший українець Ілля Забарний. Початок о 16:00.