Михайла Мудрика визнали найкращим гравцем Челсі в Кубку Англії: як зіграв українець проти Лідса

Вихованець Шахтаря нарешті провів успішну гру за Челсі. У матчі проти Лідса в 1/8 фіналу Кубка Англії Мудрик вийшов в основі та відзначився голом.

В 1/8 фіналу Кубка Англії лондонський Челсі зумів у результативному матчі пройти Лідс (3:2). Ця гра стала успішною для українця Михайла Мудрика.

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Мудрик вразив фанатів

Вінгер вперше за 8 матчів потрапив в основу Челсі, а на 37 хвилині відзначився голом за рахунку 1:1. Вболівальники лондонців віддали належне Михайлові.

Мудрика визнали найкращим гравцем матчу Челсі – Лідс, за його кандидатуру проголосували майже 56% фанатів "синіх". Друге місце посів автор переможного голу Конор Галлахер (27%), а третє – форвард Ніколя Джексон (16,5%).

Показники Михайла проти Лідса

У грі Кубка Англії українець провів майже весь час на полі та запам'ятався двома ударами в площину. Також на його рахунку 21 передача (16 точних), п'ять навісів та один фол.

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Портал Whoscored оцінив виступ Михайла у 7,3. Челсі вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії, де зіграє проти лідера Чемпіоншипу Лестера. Зустріч має пройти на полі лондонців 16 або 17 березня.

Михайло Мудрик в Челсі

українець став гравцем лондонського клубу в січні 2023 року, перейшовши з Шахтаря

"гірники" отримали за Мудрика 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів можуть надійти бонусами

у сезоні 2022-2023 українець відзначився лише двома асистами у 17-ти матчах

тоді Челсі посів 12 місце в АПЛ та вилетів з Ліги чемпіонів в 1/4 фіналу

цього сезону на рахунку Мудрика вже п'ять голів та дві результативні передачі у 27-ми іграх

наразі Челсі йде 11-им в турнірній таблиці чемпіонату Англії

Відеоогляд матчу Челсі – Лідс