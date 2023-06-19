Серйозна втрата для України: Мудрик ризикує пропустити молодіжне Євро через травму

ВІнгер Челсі був налаштований запалити на європейській першості U21. Втім, Михайло отримав пошкодження у національній команді та може не потрапити на турнір.

Вже у середу, 21 червня, збірна України U21 почне виступи на молодіжному чемпіонаті Європи. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Хорватія, Іспанія та Румунія.

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До складу молодіжки Руслан Ротань викликав чотирьох гравців національної команди. Серед них є і вінгер Челсі Михайло Мудрик, який обійшовся лондонцям у 70 мільйонів євро.

Втім, в останньому матчі збірної проти Мальти Михайло не взяв участі. Як заявив головний тренер Сергій Ребров, вінгер отримав травму і тепер ризикує пропустити молодіжне Євро.

Михайло відчув на тренуванні проблеми з литковим м'язом. Він спробував на розминці, казав, що все добре. Але перед тим, як я хотів його випускати на поле, він сказав. що не може. Він відчув це. Тому під великим питанням його участь на Євро. Йому вирішувати, він дуже хоче поїхати,

– заявив Сергій Ребров.

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Відзначимо, що і без Михайла національна збірна України змогла здолати Мальту з рахунком 1:0. Переможний гол з пенальті провів Віктор Циганков. Після цієї гри "синьо-жовті" закріпились на другій сходинці у групі відбору до Євро-2024.

. Михайло награв 14 матчів за збірну України U21. На його рахунку три голи та два асисти.