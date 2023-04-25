Під Бахмутом зник безвісти колишній футболіст Шахтаря Костенко
Джерело:фейсбук Пошук людей під час війни
Українські захисники продовжують віддати свої життя за мирне небо над нашою головою. Одним із тих, хто зник безвісти став колишній футболіст Михайло Костенко.
Мужній хлопець змінив футбольний м'яч на зброю у руках. Михайло Костенко зник ще у грудні на одному з пекельних напрямків фронту – під Бахмутом.
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Зниклий безвісти захисник України
Тепер усі небайдужі займаються пошуком зниклого безвісти захисника України. Публікацію-звернення виклала Тетяна Костенко. Пост швидко розлетівся соцмережами, а особливо серед людей зі світу спорту. А все через те, що раніше Михайло був професійним футболістом.
Допоможіть знайти. Важлива люба інформація! Зник у грудні під Бахмутом. Костенко Михайло Андрійович 12.01.1997 р.н.,
– йдеться у публікації.
Зник безвісти Михайло Костенко / Фото Тетяни Костенко
Що відомо про футбольну кар'єру Михайла Костенка
- Розпочинав свої футбольні кроки у двох київських клубах – Арсеналі та Динамо.
- Далі продовжив свою кар'єру у структурі донецького Шахтаря, де виступав до 2016-го. Однак за цей час дійшов із команди U-16 до U-19. Був період, коли їздив в оренду в Олександрію.
- Виступав за вінницьку Ниву, Чайку та Джуніорс.
- У квітні 2021-го Костенко перебрався у Полісся Ставки.
- Провів два матчі за збірну України до 16 років.