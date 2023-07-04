Будуть "каждої неділі ходити до церкви": Карпати повернули клубну легенду

Львівські Карпати продовжують кардинально перебудовуватись. Це стосується не лише складу команди чи тренерів, а й структури клубу.

3 липня стало відомо про повернення до "зелено-білих" Михайла Кополовця. Той проміняв клуб УПЛ заради не чужого для себе львівського клубу.

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Повернувся у Львів після 8-річної перерви

Кополовець, який ще з минулого запам'ятався не лише грою, а й легендарною фразою "каждої неділі до церкви", буде обіймати нову для себе посаду у Карпатах. Михайло займатиметься селекцією клубу. Він вже взявся до роботи та зробив спільне фото з новим головним тренером "зелено-білих" Мироном Маркевичем.



Кополовець повернувся у Карпати / Скриншот із інстаграму Михайла

До цього Михайло протягом трьох років був спортивним директором Минаю, який виступає в УПЛ.

Нагадаємо, що "леви" поїхали на збори в Ужгород, де проведуть ряд товариських матчів. На тренувальних зборах Карпати чекають на третього легіонера, "зелено-білі" хочуть підсилитись фактурним та таранним форвардом.

Перший контрольний спаринг Карпати провели ще у Львові, у якому розписали мирову 1:1 проти Агробізнеса, який повертається до виступів у Першій лізі України. Це була перша гра для Маркевича на чолі команди.

Карпатівська кар'єра Михайла Кополовця