"Брати Суркіси мені руки не подали": морпіх Михайло Діанов згадав свій перший матч після полону
Джерело:ua.tribuna
Захисник "Азовсталі" є любителем футболу та вже з'являвся на іграх УПЛ після повернення на Батьківщину. Військовий розповів про свої вподобання у спорті.
Український морпіх Михайло Діанов є одним з найактивніших футбольних вболівальників серед військових. Захисник Азовсталі після повернення з полону провів операцію на руці, яку оплатив футбольний клуб Шахтар.
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Сам Діанов у жовтні минулого року відвідав матч УПЛ між донеччанами та їх одвічним конкурентом Динамо. Михайло виконав перший удар по м'ячу. Військовий згадав про ту гру у Львові.
Слава богу, не було людей на стадіоні. Я не очікував, що все буде настільки масштабно, а це ще й перші дні після полону. Це зараз я вже звик до медійності та преси. А тоді "Пташка" співає гімн, а в мене ноги підкошуються. Кажу собі: "Ти ж морський піхотинець. Ти зі всім справишся. Просто пройдися полем і вдар м’яч". Я собі зараз уявляю, якби був повний стадіон, то я б там, напевне, втратив свідомість. Такий в мене тоді був стан. Дуже крутий матч вийшов, Коли брати Суркіси підходили і вітали Сергія Палкіна з перемогою, то мені руки не подали. Правда, я їм також руки не подавав. Але за правилами етикету вони мали перші вітатися. Динамо програло 1:3, мабуть і настрій в них був жахливий. Це для мене футбол лише гра, але не для них,
– розповів Діанов.
Також Герой України зізнався, що з дитинства вболівав саме за київський клуб. Все змінила перемога Шахтаря в Кубку УЄФА-2009, після якої Михайло став більше слідкувати за донецькою командою.
Я завжди був за Динамо, буквально від народження. До 1996 року Шахтаря в такому вигляді, як він зараз є, не було. Кияни в ті часи не мали конкурентів в Україні. Я завжди був за Динамо, але коли футбол став бізнесом, то перестав бути мені цікавим. Зараз я футболом мало цікавлюся. "Гірники" потішили, коли взяли Кубок УЄФА. Я тоді звернув увагу на Шахтар і почав за ними стежити. Але коли вони раніше грали з Динамо, то я був за киян,
– зізнався морпіх.
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Михайло розповів, на який матч очікує після перемоги у війні. Він заявив, що має бажання зробити перший удар по м'ячу у матчі Шахтар – Динамо на "Донбас Арені" у звільненому Донецьку.
Хто такий Михайло Діанов
- Народився 1 травня 1980 року в Тернополі, має болгарське коріння
- З 2015 року брав участьу війні з Росією у складі 79 ОДШБ, за рік повернувся у Тернопіль
- Пізніше вступив до 36-ї бригади ОБМП, з якою у 2022 році захищав Маріуполь
- Потрапив у оточення на "Азовсталі" та був поранений у руку, згодом опинився у полоні росіян
- У вересні 2021 року Діанов був звільнений в рамках обміну військовополоненими
- У грудні Михайло успішно переніс операцію на руці в США, яку оплатив футбольний клуб Шахтар
- Всі гроші, які волонтери переказували Діанову на лікування, військовий передав Асоціації родин захисників "Азовсталі"
- Нагороджений званням Кавалер ордену "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів