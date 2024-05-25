"Ми змагалися за трофей для Довбика": головний тренер Жирони прокоментував перемогу команди

Мічел Санчес поділився емоціями після перемоги над Гранадою. Наставник відмітив важливість Трофею Пічічі для Артема Довбика.

У п'ятницю, 24 травня, в межах заключного туру Ла Ліги зустрілися Жирона і Гранада. Команда Мічела Санчеса феєрично розгромила суперника з рахунком 7:0.

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Емоції Мічела після перемоги Жирони

Головний тренер "каталонців" поділився щастям і додав, що з нового тижня розпочне планування, щоб підняти Жирону якомога вище.

Клуб росте та хоче робити кроки вперед. Відчуваю себе трохи засмученим, оскільки наступного року команда не гратиме з тими самими футболістами. Це буде інший сезон, і багато людей сумуватиме за цією командою. У цьому матчі Жироні довелося боротися за свої цілі: перемагати та змагатися за Трофей Пічічі для Артема Довбика,

– розповів Санчес.

Нагадаємо, що Артем Довбик відзначився хет-триком у матчі проти Гранади та обійшов Александра Серлота з Вільрреала за кількістю забитих м'ячів. Однак Вільярреал зіграє ще матч проти Осасуни

У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв за Жирону 41 матч, у якому забив 25 голів та відзначився 10-ма результативними передачами.

В турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Жирона зайняла третю позицію. Команда вперше в історії вийшла в єврокубки.